O Merelinense apresentou esta sexta-feira Tijane Reis como reforço para atacar a subida à Segunda Liga. O avançado de origem guineense, formado no Benfica, estava sem clube desde que findou o vínculo com o Estoril em junho de 2016.Em Portugal, o internacional português sub-21, agora com 22 anos, atuou também pelo Chaves e Mirandela, tendo uma aventura por Inglaterra ao serviço do Swindon Town, em 2013/14.O Merelinense ocupa neste momento o 1º lugar da Série A do Campeonato de Portugal Prio, com 45 pontos, e já com lugar assegurado na luta no playoff de promoção.

Autor: Flávio Miguel Silva