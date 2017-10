O antigo internacional português Beto Severo é o treinador escolhido pelo 1.º de Dezembro para suceder a Nuno Presume, que deixou o emblema de São Pedro de Sintra após o jogo frente ao Mafra. Enquanto jogador, o ex-defesa notabilizou-se ao serviço do Sporting e da Seleção Nacional, pela qual somou 72 internacionalizações.Agora com 41 anos, o novo treinador do 1º Dezembro terá a sua primeira experiência no futebol sénior. Antes treinou os juvenis do Oeiras e na temporada passada levou os juniores do Cova da Piedade ao Nacional da 1.ª divisão.A estreia de Beto está marcada já para este domingo na recepção ao Torreense, em jogo a contar para a 9.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série D.

Autor: Rui Jorge Cabaço