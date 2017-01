Continuar a ler

"Sem dúvida que, para além do seu profissionalismo, era um grande treinador, uma excelente pessoa, humilde, uma pessoa empenhada em tudo e, naturalmente, que, com muito pena minha, o vejo partir", afirmou à agência Lusa Paulino Pavão.Carlos Alberto Silva, que orientou o Santa Clara na época 2002/2003, na 1.ª liga, e na época 2003/2004, na 2.ª liga, não conseguiu evitar a descida da equipa, sendo que, desde então, o Santa Clara nunca mais regressou ao primeiro escalão."Um profissional do Santa Clara, que deixou, sem dúvida alguma, saudade da nossa parte e dos sócios. Aquilo que as pessoas comentavam é que era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito devota, atenta a situações religiosas e de caridade", disse Paulino Pavão.Para além da passagem pelo Santa Clara, o treinador sagrou-se bicampeão português de futebol no comando técnico do FC Porto, em 1992 e 1993, tendo ainda vencido a Supertaça portuguesa, em 1992.Natural de Belo Horizonte, Carlos Alberto Silva, que chegou ao comando da seleção brasileira, teve um início de carreira fulgurante no futebol do seu país, liderando o Guarani na conquista do primeiro e único título nacional da sua história, em 1978.Carlos Alberto Silva chegou ao FC Porto em 1991 e as duas temporadas em que esteve no clube terminaram com a vitória dos dragões no campeonato, tendo ainda vencido a Supertaça e atingido a final da Taça de Portugal, em 1992, perdida para o Boavista.Além do FC Porto, o ex-treinador, que liderou também o Palmeiras, Vasco da Gama, Goiás e Santos, comandou ainda fora do Brasil os espanhóis do Deportivo e os japoneses do Yomiuri Kawasaki, pelo qual se sagrou campeão japonês, em 1991.