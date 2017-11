Trabalhar em cima de vitórias é sempre uma ajuda suplementar para os treinadores, razão pela qual, mesmo quando em causa está apenas e só um jogo de preparação para um evento que dista 7 meses, a ideia principal passa... por vencer. Mas, para além de pretender que a sua equipa leve de vencida uma Arábia Saudita igualmente com passaporte para o Mundial da Rússia do próximo ano (e dia 14 os Estados Unidos), Fernando Santos tem outro objetivo: observar em ação no contexto da Seleção uma série de futebolistas que, não sendo primeiras escolhas (oito até aguardam a estreia), possuem qualidade suficiente para lutar por um lugar entre os eleitos que, lá mais para a frente, vão procurar atacar os lugares cimeiros no Campeonato do Mundo. Será, pois, uma partida distinta face ao normal.Não haverá Cristiano Ronaldo, nem outros 18 jogadores que, o ano passado, em França, alcançaram o título europeu. Pepe, João Mário, Danilo e Anthony Lopes são os quatro elementos que fazem a ponte entre os convocados tradicionais e esta segunda linha que mescla jogadores experientes (Beto, Neto, Antunes ou Manuel Fernandes) com jovens (José Sá, Ié, Kevin Rodrigues, Ricardo Pereira, Bruno Fernandes, Ricardo Ferreira, Rony Lopes, Rúben Neves, Bruma, Gonçalo Paciência ou Gonçalo Guedes), mas todos com a mesma ambição: dar razões a Fernando Santos para continuar ‘de olho’ em si, de modo a acalentarem esperanças de poder fazer parte da lista dos mundialistas. Não haverá assim tantas vagas disponíveis, mas este é o momento certo para se mostrarem a quem de direito.

Autor: Luís Avelãs