O defesa Félix Mathaus já não será reforço do Freamunde, conforme chegou a ser acordado, por empréstimo do Chaves. O jogador estava afastado das convocatórias do Chaves desde dezembro, devido a problemas físicos, mas mesmo assim o Freamunde entendeu adquiri-lo. Contudo, os exames médicos realizados no clube da 2.ª Liga detetaram uma rotura ao nível dos adutores e, assim, Mathaus foi devolvido ao Chaves.