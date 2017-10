Continuar a ler

Antes de assinar pelo Boavista, Ivan Machado também representou o Rio Ave, isto depois de duas curtas passagens pelo Sporting: "Fui a Alcochete fazer testes. Penso que estive bem nos treinos, mas depois acabei por não ficar. Nunca desisti dos meus sonhos. Na época passada, com o Erwin Sánchez, cheguei a fazer a pré-época com o plantel principal do Boavista."Os golos no CPP prometem tirar o extremo do anonimato num curto espaço de tempo, mas fica já aqui um cheirinho do que Ivan pode fazer em campo: "Sou um jogador com boa técnica, forte no 1x1 e que costumo fazer muitas assistências. Gosto de arriscar… Não sou daqueles jogadores muito rápidos e sei que, por vezes, também tenho de decidir mais depressa alguns lances."O crescimento de Ivan Machado será importante para o Atlético dos Arcos subir na tabela. A equipa ainda não venceu qualquer jogo e está na 16.ª posição. "Temos cometido alguns erros e os nossos adversários têm sido tremendamente eficazes. Acredito que vamos conseguir dar a volta a esta situação", finalizou.