Os responsáveis do União da Madeira continuam atentos ao mercado, tendo conseguido mais um reforço para a equipa que continua a ser liderada por José Viterbo. Assim, depois da contratação do ponta de lança Petar Orlandic, agora, os azuis e amarelos contrataram até ao final desta temporada, o extremo francês Geoffrey Malfleury, de 29 anos, que é internacional pela Martinica (fez três jogos).Este futebolista fez quase todo o seu trajeto em França, atuando ao serviço do Tours, da 2.ª divisão, nas duas últimas épocas. Esta é a segunda experiência fora de terras gaulesas, pois teve uma passagem pela Suíça, onde representou o Stade Nyonnais durante dois anos, logo no início da carreira, sendo utlizado em 47 jogos e marcado 8 golos.Malfleury jogou ainda no Red Star, Le Havre e Istres, sendo que a sua melhor época em termos estatísticos aconteceu em 2012/13, quando vestiu a camisola do Le Havre, fazendo então 37 partidas e 12 golos.

Autor: João Manuel Fernandes