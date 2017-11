Pedro Garcia, extremo de 23 anos que milita no Campeonato de Portugal ao serviço dos minhotos do Torcatense, está referenciado pelos responsáveis axadrezados tendo em vista o reforço do plantel orientado por Jorge Simão.

O potencial de Pedro Garcia, cujo período de formação arrancou ao serviço do V. Guimarães, tem sido avaliado com regularidade pelo departamento de futebol do clube do Bessa, que está bem documentado em relação às suas qualidades.

Continuar a ler

Uma manifestação de interesse com vista ao futuro, mas que poderá levar o Boavista a avançar para a sua contratação já em janeiro, conforme as necessidades identificadas por Jorge Simão. Desfecho dependente do desenrolar das próximas jornadas, até porque o treinador assumiu publicamente, antes da interrupção do campeonato, a vontade de aproveitar a reabertura das inscrições para revestir o plantel com mais soluções.

Autor: Pedro Malacó