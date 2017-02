Fábio Martins lamentou a derrota desta sexta-feira na Luz diante do Benfica , mas salientou a exibição da equipa transmontana."Fizemos um bom jogo, dignificámos a camisola. Tentámos lutar pelo resultado até aos 90 minutos, quando sofremos o 3-1. Temos deixado boa impressão. Foi mais um jogo bem conseguido, infelizmente não conseguimos pontuar", explicou à BTV o jogador do Chaves Segue-se um encontro a meio da semana para a Taça de Portugal e Fábio Martins promete esforço máximo: "Vamos já pensar no jogo com o V. Guimarães. É um sonho chegar à final da Taça de Portugal, é um objetivo e vamos dar tudo para que isso aconteça".

Autores: Cláudia Marques e Luís Miroto Simões