Foi com este golo que Fábio Martins levou ao desespero o banco do Sporting

O Sporting empatou este sábado com o Desportivo de Chaves por 2-2 , em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS que esteve a perder, virou, mas consentiu o empate no final por intermédio de Fábio Martins."Senti que a bola sobrou, que o Rui estava adiantado. Tentei a minha sorte mais uma vez e tive êxito", explicou o jogador flaviense.Fábio Martins destacou a entrega da sua equipa. "Entrámos muito bem, fizemos um golo muito cedo e fomos empatados para o intervalo… Sofremos depois mas acreditámos sempre, mais uma vez com a ajuda dos nossos adeptos, num estádio completamente cheio. Ajudaram-nos e empurraram-nos para acreditar até ao fim. Felizmente fui eu que consegui ajudar a equipa. É mais um ponto na nossa luta."

Autor: Alexandre Moita