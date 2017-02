Continuar a ler

A "atravessar um bom momento" pessoal, Fábio Martins não esconde que gostaria de deixar a sua marca na partida de amanhã. "Ficava satisfeito se um golo meu desse pontos", refere quem marcou dois golos de belo efeito nas últimas semanas, um a Rui Patrício, frente ao Sporting, na 17ª jornada, e outro diante do Arouca, na última ronda: "Não são obra do acaso. A meia distância foi sempre uma arma e este ano temos trabalhado muito os remates daquela zona."



Se o Chaves tem uma tarefa de alto nível de exigência pela frente, para o seu próximo adversário, o Benfica, a jornada também não vai ser pera doce. Fábio Martins, extremo de 23 anos, fala em nome de um grupo com os pés bem assentes na terra, mas sempre ambicioso."Vai ser um jogo difícil para nós, mas garanto que também não vai ser nada fácil para o Benfica. Já provámos que os chamados grandes não se dão muito bem com a nossa forma de jogar, aliás, até o próprio Benfica sabe as dificuldades que enfrentou em nossa casa, na primeira volta", lembrou Fábio Martins a Record, abrindo a porta à conquista de pontos no Estádio da Luz: "O nosso objetivo é somar e estamos a dar-nos bem com essa forma de pensar. Vamos jogar sem pressão e mostrar o nosso futebol. Se no fim conseguirmos trazer pontos será positivo."

Autor: Paulo Silva Reis