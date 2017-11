Continuar a ler

Vários países



Fábio Paím voltou a Portugal mas ainda aventurou-se em Angola, Qatar, China, Lituânia, Luxemburgo, Malta e até pela 4ª Divisão do Brasil. Há um ano passou por um ‘reality show’. Segue-se o Leixões B e, quem sabe, as fintas e os golos.



O Leixões B ocupa atualmente a 6ª posição da série 1 da Divisão de Honra da AF Porto, tendo cinco pontos de atraso em relação ao líder, o Foz. Fábio Paím voltou a Portugal mas ainda aventurou-se em Angola, Qatar, China, Lituânia, Luxemburgo, Malta e até pela 4ª Divisão do Brasil. Há um ano passou por um ‘reality show’. Segue-se o Leixões B e, quem sabe, as fintas e os golos.O Leixões B ocupa atualmente a 6ª posição da série 1 da Divisão de Honra da AF Porto, tendo cinco pontos de atraso em relação ao líder, o Foz.

Já está em Matosinhos o reforço mais sonante da equipa B do Leixões. Fábio Paím, que chegou a ser considerado um dos mais promissores jogadores portugueses e ganhou fama por maus motivos, encontra-se a treinar e será inscrito para voltar ao ativo na Divisão de Honra da AF Porto. Aos 29 anos, o extremo ainda não desistiu do futebol e terá uma nova experiência a convite do amigo Paulo Lopo, presidente da SAD leixonense.Este é apenas mais um capítulo de uma carreira que tinha tudo para ser memorável. Paím cresceu no Sporting e foi considerado por Cristiano Ronaldo melhor do ele próprio no capítulo do... drible. Jorge Mendes agenciou-o e, aos 16 anos, conseguiu-lhe um contrato digno de uma estrela: 20 mil euros por mês e 150 mil euros de prémio anual. Em 2008, rumou ao Chelsea e começou a destruir uma fortuna. Maserati, Lamborghini, Porsche, Ferrari e Hummer foram alguns dos seus automóveis.

Autor: Ricardo Vasconcelos