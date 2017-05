O Fabril assegurou este sábado o regresso à 1. Divisão de futsal. O emblema do Barreiro goleou o Portimonense por 7-2 e sagrou-se campeão da Zona Sul da 2. Divisão.Desde a época 2012/2013 que o Fabril não estava no escalão principal do futsal português. A equipa é orientado por Naná, que como jogador representou o Benfica, entre outros clubes.

Autor: David Novo