Depois do intervalo, o vice-líder manteve a mesma postura pressionante e mais eficaz do que o adversário e, por isso mesmo, não tardou em aumentar a vantagem. Numa altura em que estavam decorridos 67 minutos, na sequência de um cruzamento de Balogun para dentro da área, Pedró, no alto, cabeceou para a baliza, fazendo o segundo do Desportivo das Aves.A 15 minutos do final do encontro, a tendência começou a mudar, com o Fafe a assumir uma postura muito mais ativa e dando bastante trabalho ao Aves. Aos 85 minutos, num lance perigoso junto à baliza dos visitantes, Evandro cruzou para a área e Hackman acabou por cortar a bola com a mão. Prontamente o árbitro assinalou a marca de penálti e Evandro não desperdiçou, reduzindo a desvantagem.Os minutos que se seguiram foram aflitivos para o Desportivo das Aves, que sentiu grande dificuldade em travar as investidas do Fafe. Em cima dos 90 minutos, Jota atirou uma bola ao poste de Quim, guarda-redes dos visitantes.Com esta vitória, o Desportivo das Aves consolidou o segundo lugar na II Liga, ficando agora com 13 pontos de vantagem sobre o Santa Clara, que ocupa o 3.º posto. Já o Fafe somou a segunda derrota consecutiva e segue nos lugares de despromoção, sendo 19.º classificado, com 22 pontos.0-1, Balogun, 32'.0-2, Pedró, 67'.1-2, Evandro, 87' (penálti).Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Xavi (Silvestre, 74'), Lytvyn Dmytro, Jota, André, Joãozinho (Nogueira, 69'), Landinho, Leandro Borges, Allan (Pedro Pereira, 64') e Evandro.(Suplentes: Marçal, Silvestre, Nogueira, Pedro Pereira, Marco André, Materazzi e Syzyi)Tonau.Quim, Hackman, Romaric, João Pedro, Nélson, Tarcísio, Pedró (Caetano, 76'), Bruno Alves (Ericson, 65'), Zé Tiago (Renato Reis, 84'), Balogun e Guedes.(Suplentes: Rafa, Tiago Valente, Ribeiro, Rafa, Renato Reis, Luís Barry, Ericson e Caetano).Ivo Pereira.João Matos (Viana de Castelo).cartão amarelo para Bruno Alves (23'), Romaric (39'), Tarcísio (48'), João Pedro (55'), João Nogueira (90'+1).Cerca de 500 espetadores.