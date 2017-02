Continuar a ler

O Penafiel até começou melhor o encontro, a criar situações de grande perigo junto da baliza de Coelho. Ainda assim, a falta de eficácia na finalização acabou por penalizar os visitantes. Logo aos quatro minutos, Wellington surgiu isolado frente ao guarda-redes, mas não conseguiu ultrapassar Coelho, desperdiçando assim uma grande oportunidade de colocar o Penafiel na frente do marcador.



O Fafe, na primeira vez que chegou com perigo à baliza, aos 20 minutos, fez o golo. Digas isolou-se em frente à baliza, após passe de Samu, e não falhou. Ainda antes do intervalo, os fafenses conseguiram aumentar a vantagem por intermédio de Evandro Brandão.



No segundo tempo, o Penafiel reagiu e as substituições de Paulo Alves acabaram por dar resultado. Fernando entrou para substituir Dias e repôs a igualdade no Municipal de Fafe. Mas não por muito tempo, uma vez que Edmund Hottor, quase do meio campo, apanhou Coelho adiantado e fez um grande golo, colocando novamente o Fafe na frente. O Penafiel não desistiu e já perto do fim voltou a empatar a partida, desta feita com um cabeceamento de Fábio Fortes.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Fafe.



Fafe - Penafiel, 3-3.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:

1-0, Digas, 20'

2-0, Evandro Brandão, 32'

2-1, Fernando, 57'

2-2, Fernando, 75'

3-2, Edmund Hottor, 79'

3-3, Fábio Fortes, 83'



Equipas:



- Fafe: Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Dmyto Lytvyn, Jota, André, Samu, Landinho (Edmund Hottor, 62'), Digas (Pedro Pereira, 78'), Allan (Sarkic, 63') e Evandro Brandão.



(Suplentes: Marçal, Silvestre, Sarkic, Pedro Pereira, Edmund Hottor, Carvalho e Reinildo).



Treinador: Tonau.



- Penafiel: Coelho, Dias (Fernando, 56'), João Paulo, Diouf, Daniel Martins (Fidelis, 35'), Romeu Ribeiro, Hélio, André Fontes, Wellington, Fábio Fortes (Pedro Ribeiro, 88') e Gonçalo Abreu.



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Pedro Ribeiro, Djibril, Fidelis, Fernando, César e Kalindi).



Treinador: Paulo Alves.



Árbitro: Bruno Paixão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Diouf (27'), Coelho (32'), Landinho (42'), Edmund Hottor (70'), Fábio Fortes (84').



O Fafe e o Penafiel empataram este domingo 3-3, num jogo emocionante da 28.ª jornada da 2.ª Liga, no qual a equipa da casa esteve quase sempre na frente do marcador.Depois da derrota em casa com o lanterna-vermelha Olhanense e um empate em Matosinhos frente ao Leixões, o Fafe voltou a não conseguir vencer o que o fez cair para os lugares do playoff de manutenção, enquanto o Penafiel, que não vence há três encontros, segue no oitavo posto.

Autor: Lusa