O Fafe apresentou-se hoje em Amarante com cinco alterações em relação ao último jogo, estreando-se no 'onze' Reinildo, Samu, Digas e Sarkic, reforços que chegaram em janeiro.



As mudanças surtiram efeito, com a equipa da casa a apresentar-se mais organizada e mais ativa em termos ofensivos.



Ainda assim, foi nos lances de bola parada que os fafenses demonstraram maior perigo e o primeiro golo acabou por surgir aos 39 minutos na sequência de uma grande penalidade que Evandro não desperdiçou.



No segundo tempo, o goleador de serviço voltou a surpreender a equipa 'arsenalista'. Em sete minutos, o Fafe marcou três golos, dois deles apontados por Evandro.



Logo a abrir a segunda parte, numa jogada pela direita, Samu e Sarcik tiraram a defesa da frente, deixando a bola para Evandro finalizar.



Três minutos depois, após um forte remate de Landinho, o guarda-redes Tiago Sá defendeu para a frente e a bola acabou por sobrar para Evandro, que completou o 'hat-trick'.



O domínio dos fafenses acentuou-se e o quarto golo não tardou a surgir. Aos 57 minutos, Samu insistiu numa bola dividida com Tiago Sá, ganhou o duelo e fez o quarto para os da casa.



O Sporting de Braga B marcou o golo de honra por intermédio de Simão, aos 65.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Amarante.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Evandro, 39 minutos (grande penalidade).



2-0, Evandro, 50.



3-0, Evandro, 53.



4-0, Samu, 57.



4-1, Simão, 65.



Fafe: Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Lytvyn, Reinildo, André, Landinho (Silvestre, 69), Samu, Evandro (Pedro Pereira, 82), Digas e Sarkic (Leandro Borges, 90).



(Suplentes: Marçal, Silvestre, João Pedro, Pedro Pereira, Leandro Borges, Agostinho Carvalho).



Treinador: Tonau.



Sp. Braga B: Tiago Sá, D'Alberto, Wilson, Inácio, Thales, Didi, Gamboa, Xadas, Rúben Alves (Ogana, 46), Oti (Simão, 64) e Panyukov (Jordão, 60).



(Suplentes: Tiago Pereira, Ogana, Joca, Jordão, Simão, Leandro e Ndiaye).



Treinador: Abel Ferreira.



Árbitro: João Capelo (Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Reinildo (11), Didi (22), Rúben Alves (35), Oti (63), Materazzi (65).



O Fafe goleou este domingo em casa o Sporting de Braga B, por 4-1, com um 'hat-trick' de Evandro, e afastou-se dos últimos lugares da 2.ª Liga, à passagem da 22.ª jornada.A equipa fafense aproveitou da melhor forma os deslizes dos concorrentes mais diretos e saltou para o 16.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Sporting de Braga B caiu para nono, com 30.

Autor: Lusa