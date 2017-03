Continuar a ler

O União da Madeira entrou melhor na partida e cedo assumiu o comando do jogo, não permitindo ao Fafe subir no terreno, até por que os anfitriões sentiam grandes dificuldades em travar os ataques dos insulares.E, na verdade, não tardou para que a formação comandada por Jorge Casquilha chegasse ao golo. Com a defesa fafense completamente permeável, N´sor entrou na área e deixou a bola para Cedric, que atirou para o fundo da baliza de Ricardo Fernandes, inaugurando o marcador.O Fafe sentiu grandes dificuldades em responder e apenas aos 28 minutos conseguiu criar a primeira situação de perigo, mas Landinho desperdiçou a oportunidade, rematando por cima da baliza adversária.Para o segundo tempo, e com uma vantagem de um golo, os madeirenses voltaram a entrar melhor na partida.Cedric, aos 64 minutos, aumentou a vantagem para a equipa visitante, trazendo ainda mais confiança aos comandados por Casquilha.O mesmo jogador, a 10 minutos do final, teve oportunidade de marcar o terceiro, mas a bola acabou por bater na trave.Já em tempo de descontos, o Fafe conseguiu reduzir a desvantagem, com um golo de Sarkic, que acabou por não ser suficiente para garantir pontos importantes para sair da zona de despromoção.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Cedric, 19 minutos.0-2, Cedric, 64.1-2, Sarkic, 90+1.Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Dmytro Lytvyn, Reinildo, André, Landinho (Sarkic, 62), Digas (Pedro Pereira, 68), Samu (Silvestre, 81), Evandro Brandão e Allan Júnior.(Suplentes: Marçal, Silvestre, Sarkic, Pedro Pereira, Edmund Hottor, Leandro Borges e Agostinho Carvalho).Treinador: Tonau.Nilson, Tiago Moreira, Tiago Ferreira, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Gian, Cedric, Nuno Viveiros (Mica, 88), Roniel (Luís Tinoco, 54) e Kwame N'sor (Luís Carlos, 79).(Suplentes: Rodrigo Antunes, Luís Carlos, Luís Tinoco, Jaime, Caminata, Luan e Mica).Treinador: Jorge Casquilha.Iancu Vasilica (Vila Real).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sérgio Marakis (32), Tiago Ferreira (69), Evandro Brandão (85) e Luís Tinoco (90).Cerca de 800 espectadores.