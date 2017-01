Com o triunfo em Guimarães, o Benfica apurou-se para a final four da Taça CTT, que se irá realizar entre 25 e 29 deste mês, no Estádio Algarve.As águias juntaram-se a V. Setúbal e Moreirense (que será o adversário dos encarnados nas meias-finais), estando assim por definir apenas uma vaga, proveniente do grupo C e que será disputada na quarta-feira entre Marítimo, Sp. Braga e Rio Ave.