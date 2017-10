Continuar a ler

Com este resultado o Ac. Viseu mantém-se no comando isolado da tabela com 22 pontos, enquanto o Famalicão é sétimo, com 14 pontos.A equipa famalicense até começou melhor a partida, com Anderson, que ganhava muitas bolas aos centrais da equipa forasteira, a dispor de duas oportunidades flagrantes (quatro e sete minutos), mas ambas a saírem a lado.O Ac. Viseu apareceu tímido no terreno, mas rapidamente se percebeu que afinal a estratégia estava afinada.Aos 17', Avto, após passe de Ferreira, rematou para fora, mas aos 34' o avançado georgiano do Académico de Viseu não falhou e marcou um bom golo: Joel cruzou, Gabriel ainda tocou a bola, mas o pontapé de bicicleta de Avto tinha selo de golo.Na segunda parte, Sandro Lima, do Académico de Viseu, atirou ao lado, após má receção de Fred (51'), e no Famalicão, Poulson cabeceou por cima, após jogada combinada entre Feliz e Rui Costa (59').O lance polémico - que originou os desacatos na bancada - aconteceu aos 73 minutos, com Erivalto a rematar rasteiro e a ficar a dúvida se a bola chegou a passar totalmente a linha de golo antes do corte de Nuno Diogo.Os incidentes na bancada presidencial obrigaram à intervenção da PSP.Até ao final do jogo, o Famalicão continuou a insistir, na procura do empate, mas Rui Costa atirou ao lado aos 78, e Willian, já nos descontos rematou, de livre, para defesa de Peçanha.0-1., Avto, 34 minutos.Gabriel, Joel (Michael Thuique, 80'), João Faria, Nuno Diogo, Jorge Miguel, Fred (Willian, 57'), Vítor Lima, Hocko, Feliz, Anderson (Rui Costa, 57') e Jaime Poulson.Nuno Castro, Ângelo, Zé Lucas, Denner, Willian, Michael Thuique e Rui Costa).Dito.Peçanha, Joel, Bura, Pica, Kiko, Erivaldo (Fábio Santos, 86'), Fernando Ferreira, Paná, Avto (Yuri, 90'+2), Zé Paulo e Sandro Lima (Barry, 81').Jonas, Fábio Santos, Rui Miguel, Yuri, Lucas, Barry e Bruno Loureiro).Francisco Chaló.Hugo Miguel (AF Lisboa).Cartão amarelo para Jorge Miguel (27'), Sandro Lima (44'), Hocko (77'), Pica (79'), Nuno Diogo (82'), Poulson (90'+4) e Barry (90'+6).cerca 1.996 espetadores.