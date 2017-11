Continuar a ler

Rui Costa, primeiro de cabeça e após passe de William, e depois com um remate forte muito bem colocado, marcou, no espaço de sete minutos, os dois golos do Famalicão (27 e 33).



E, só em desvantagem é que o Cova da Piedade despertou, com Onyilo a rematar, aos 39 minutos, para defesa apertada de Gabriel.



Na segunda parte, o ritmo de jogo esmoreceu, mas também registou o momento de maior equilíbrio.



Aos 50 minutos, William, de livre direto, fez a bola rasar o travessão à guarda de Pedro Alves e, aos 63, Dieguinho também atirou por cima, mas muito perto da baliza dos locais.



O Famalicão anda conseguiu a tranquilidade por completo com um terceiro golo, aos 83 minutos, graças quer à atenção e rapidez de Feliz, quer ao azar do guardião forasteiro, que viu a bola passar-lhe por entre as luvas.



Jogo no Estádio Municipal de Famalicão.



Famalicão - Cova da Piedade, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Rui Costa, 27 minutos.



2-0, Rui Costa, 33.



3-0, Feliz, 83.



Famalicão: Gabriel, Joel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel, Hocho, Vítor Lima, Mendes (Fred, 68), William (Diogo Cunha, 80), Feliz e Rui Costa (Poulson, 85).



(Suplentes: Nuno Castro, Denner, Michael Thuique, Diogo Cunha, Fred, Jaime Poulson e Nuno Diogo).



Treinador: Dito.



Cova da Piedade: Pedro Alves, Adilson, Daniel Almeida, Roberto, Evaldo, Sampaio (Paulo Tavares, 68), Soares (Chu Wang, 84), Shimabuku, Firmino (Tiago Lima Pereira, 84), Onyilo e Dieguinho.



(Suplentes: Joyce, Chu Wang, Wilson, Ballack, Tiago Lima Pereira, Michael da Silva e Paulo Tavares).



Treinador: João Barbosa.



Árbitro: Luís Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dieguinho (31), William (45), Daniel Almeida (66), Soares (70), Hocko (70), Paulo Tavares (72) e Fred (74).



Assistência: 3.125 espetadores. Rui Costa, primeiro de cabeça e após passe de William, e depois com um remate forte muito bem colocado, marcou, no espaço de sete minutos, os dois golos do Famalicão (27 e 33).E, só em desvantagem é que o Cova da Piedade despertou, com Onyilo a rematar, aos 39 minutos, para defesa apertada de Gabriel.Na segunda parte, o ritmo de jogo esmoreceu, mas também registou o momento de maior equilíbrio.Aos 50 minutos, William, de livre direto, fez a bola rasar o travessão à guarda de Pedro Alves e, aos 63, Dieguinho também atirou por cima, mas muito perto da baliza dos locais.O Famalicão anda conseguiu a tranquilidade por completo com um terceiro golo, aos 83 minutos, graças quer à atenção e rapidez de Feliz, quer ao azar do guardião forasteiro, que viu a bola passar-lhe por entre as luvas.2-0.1-0, Rui Costa, 27 minutos.2-0, Rui Costa, 33.3-0, Feliz, 83.Gabriel, Joel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel, Hocho, Vítor Lima, Mendes (Fred, 68), William (Diogo Cunha, 80), Feliz e Rui Costa (Poulson, 85).(Suplentes: Nuno Castro, Denner, Michael Thuique, Diogo Cunha, Fred, Jaime Poulson e Nuno Diogo).Treinador: Dito.Pedro Alves, Adilson, Daniel Almeida, Roberto, Evaldo, Sampaio (Paulo Tavares, 68), Soares (Chu Wang, 84), Shimabuku, Firmino (Tiago Lima Pereira, 84), Onyilo e Dieguinho.(Suplentes: Joyce, Chu Wang, Wilson, Ballack, Tiago Lima Pereira, Michael da Silva e Paulo Tavares).Treinador: João Barbosa.Luís Ferreira (AF Braga).Cartão amarelo para Dieguinho (31), William (45), Daniel Almeida (66), Soares (70), Hocko (70), Paulo Tavares (72) e Fred (74).3.125 espetadores.

O Famalicão recebeu e venceu o Cova da Piedade por 3-0, num encontro em atraso da 12.ª jornada da 2.ª Liga, colando-se aos primeiros classificados. Um bis de Rui Costa (27 e 33 minutos) e um terceiro tento de Feliz (83) deram ao Famalicão uma importante vitória, que o coloca no quinto lugar, com 23 pontos, a dois do último clube em posição de subida. Já o Cova da Piedade, cai para 17.º, com 13.O Famalicão entrou muito bem e assumiu as despesas do jogo, não surpreendendo que tivesse chegado ao intervalo com vantagem de dois golos.

Autor: Lusa