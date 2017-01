Continuar a ler

Com este resultado, o Famalicão manteve-se fora da zona de despromoção, na 16.ª posição, com 25 pontos, um lugar acima do Gil Vicente, que tem 24.O Famalicão esteve por cima no primeiro tempo, mais afoito e focado no ataque, mas, tal como o Gil Vicente, que defendeu literalmente com onze, não criou oportunidades de golo.Depois de uma primeira metade de futebol confuso e 'mastigado', após o intervalo foram os gilistas quem primeiro tentaram a sorte: Abou Toure rematou forte ao lado aos 48 minutos.A resposta dos famalicenses não se fez esperar e Medeiros pôs à prova Vozinha com um cabeceamento colocado após cruzamento de Feliz (50 minutos). Aos 53 foi a vez de Vítor Lima cabecear por cima, na sequência de um canto marcado por Diogo Cunha.O jogo parecia ter finalmente começado, tendo ganhado muito mais velocidade quer na intenção de ataque, quer na pronta reação defensiva, e Nuno Diogo inaugurou o marcador, aos 67, com um cabeceamento certeiro, após um canto marcado à esquerda por Diogo Cunha.Adivinhava-se que a turma de Barcelos reagisse, mas apesar do conjunto orientado por Álvaro Magalhães ter feito mais investidas na direção da baliza de Victor Braga, falhava muito no último terço do terreno.Perigo a sério só mesmo quando Arthur rematou de fora da área com muita força, mas para fora, já em tempo de descontos. Antes, aos 89, Kisley teve uma oportunidade soberana de 'arrumar' com a partida, mas isolado 'ensarilhou-se' com o guardião visitante e não deu a tranquilidade desejada à equipa de Nandinho.O jogo terminou ao contrário do seu arranque: com nervosismo. Chico viu mesmo vermelho direto aos 90+5, quando, naquele que seria o último lance do encontro, travou de forma muito dura Abou Toure.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Nuno Diogo, 67 minutos.Victor Braga, Joel, Nuno Diogo, Vilaça, Jorge Miguel, Fred Lopes, Vítor Lima, Diogo Cunha, Feliz (Mendes, 60), Correia (Chico, 76) e Medeiros (Kisley, 70).(Suplentes: Gabriel, Nailson, Daniel, Perre, Mendes, Kisley e Chico).Treinador: Nandinho.Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique (Yan Victor, 90), Reko (Ragelli, 75), Alphonse, Arthur, Abou Toure, Dybal (Brou, 71) e João Pedro.(Suplentes: Júlio, Yan Victor, Strasser, Brou, Ragelli, Maudo e Nuno Simões).Treinador: Álvaro MagalhãesCarlos Xistra (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sandro (30), Abou Toure (86) e Arthur (90). Cartão vermelho direto para Chico (90+5).2.113 espectadores.