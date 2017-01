Continuar a ler

O Leixões mantém-se na zona da despromoção, mas subiu uma posição (de 21.º para 20.º) e ganhou pontos aos adversários mais diretos, enquanto o Famalicão segue no 16.ª lugar, muito perto dos clubes que terão de disputar o 'playoff' que dita ou não a descida.Brayan Riascos (ex-Desportivo da Huíla, da Colômbia) jogou pela primeira vez com as cores famalicenses, enquanto Porcellis (ex-União da Madeira) e Fati (emprestado pelo Moreirense) estrearam-se no clube de Matosinhos.O primeiro lance de perigo pertenceu ao Famalicão com Diogo Cunha a atirar ao lado aos 14 minutos, mas os leixonenses rapidamente tomaram conta do jogo.Aos 21 minutos, Fati atirou à figura de Victor Braga após cruzamento de Fatai que aos 29 não falhou o alvo e fez o primeiro golo dos visitantes, após passe de Porcellis, exatamente quem, aos 31, atirou ao poste da baliza minhota.O Famalicão pareceu atarantado com as investidas do Leixões e não reagiu, ainda que Nandinho tenha tentado, trocando um médio defensivo, Fred Lopes, por um de cariz mais atacante, Mércio, ainda não estavam decorridos 40 minutos de jogo.Mas o conjunto orientado por Kenedy estava mais focado e Lamas, de fora da área, quase fez o segundo, aos 41. Já nos descontos da primeira parte Fatai atirou por cima e Salvador ao poste (45+1).No segundo tempo Porcellis não teve dificuldade em fazer o segundo e dar a tranquilidade ao Leixões com um remate de fora da área bem colocado (63 minutos).O Famalicão só respondeu dez minutos depois, com Kisley a rematar para alívio difícil da defesa matosinhense, notando-se o nervosismo da equipa a casa, mas o conjunto forasteiro soube gerir bem a vantagem até ao final da partida.Nos descontos (90+2), já o Famalicão jogava com menos um jogador por expulsão de Nuno Diogo, que viu segundo amarelo, Chiquinho podia ter feito o terceiro, mas, isolado, atirou ao lado.Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.0-1, Fatai, 29 minutos.0-2, Porcellis, 63 minutos.Equipas:Victor Braga, Joel, Nuno Diogo, Vilaça, Jorge Miguel, Fred Lopes (Mércio, 38), Vítor Lima, Diogo Cunha (Feliz, 72), Mendes (Kisley, 62), Medeiros e Brayan Riascos.(Suplentes: Gabriel, Daniel, Nailson, Mércio, Perre, Feliz e Kisley).Treinador: Nandinho.Assis, Jorge Silva, André Teixeira, Silvério, Lucas, Salvador, Bruno China (Cardoso, 74), Fatai, Bruno Lamas (Chiquinho, 82), Fati e Porcellis (Shiao Wei, 89).(Suplentes: Nuno Pereira, Freitas, Rui Cardoso, Chiquinho, Ludovic, Tino e Shiao Wei).Treinador: Daniel Kenedy.João Mendes (AF Santarém).Cartão amarelo para Nuno Diogo (13 e 88), Mendes (45+1), Bruno China (61), Mércio (62), Diogo Cunha (70), Fatai (72), André Teixeira (84) e Jorge Miguel (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nuno Diogo (88).2.205 espetadores.