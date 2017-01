Joel Monteiro renovou contrato com o Famalicão até 2019, anunciou o clube esta quarta-feira. O lateral de 25 anos assinou por mais duas épocas, indicou o clube famalicense em comunicado.Joel está no Famalicão desde 2014 e jogou mais de 50 jogos pelos minhotos nas três últimas temporadas. A esta renovação soma-se neste mercado de inverno a contratação já anunciada do avançado colombiano Brayan Riascos.

Autor: Lusa