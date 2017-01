Continuar a ler

O Santa Clara começou a deter algum domínio após a primeira meia hora de jogo e, aos 39 minutos, Clemente, primeiro, e Diogo Santos, na recarga, atiraram contra o corpo do guardião da casa.



O Famalicão respondeu através de Perre, que rematou forte para fora (41 minutos) e de Feliz, que deu o mesmo destino à bola, após passe de Medeiros (45).



Os açorianos trocavam melhor a bola, mas os minhotos eram mais organizados defensivamente. No ataque pecavam os dois, pelo que ao intervalo se mantinha o 'nulo'.



No arranque da segunda parte, aos 48 minutos, Clemente voltou a tentar surpreender, após passe de Pacheco, mas Victor Braga estava novamente atento.



Aos 80 minutos, quando os locais estavam claramente por cima, surgiu o melhor lance de perigo da partida: Mendes cruzou para Correia, que, sem hesitar, rematou forte, mas Serginho travou o remate com uma defesa difícil e por instinto.



E aos 89 o 'balde de água fria' caiu sobre o Famalicão, quando o Santa Clara, num contra-ataque, acabou por marcar por intermédio de Ruben Saldanha, que aproveitou um passe recuado de João Reis.



Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.



Famalicão - Santa Clara, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Ruben Saldanha, 89 minutos.



Equipas:



- Famalicão: Victor Braga, Joel Monteiro, Nuno Diogo, Vilaça, Nera, Vítor Lima, Mércio (Diogo Cunha, 75), Perre, Feliz (Mendes, 59), Kisley (Correia, 7) e Medeiros.



(Suplentes: Efremov, Ângelo Meneses, Patrick, Diogo Cunha, Mendes, Chico e Correia).



Treinador: Nandinho.



- Santa Clara: Serginho, Rui Silva, João Dias, Accioly, Diogo Coelho, Diogo Santos, Pacheco, Ruben Saldanha, Berny Burke (Pineda, 67), João Reis (Igor, 90+2) e Clemente (Diogo Ribeiro, 90+1).



(Suplentes: Pedro Soares, Felipe Barros, Igor, Pineda e Diogo Ribeiro).



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Gonçalo Martins (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pacheco (08), Diogo Coelho (14), Nera (54), Nuno Diogo (57), Vítor Lima (75) e Pineda (90+1).



Com um golo de Ruben Saldanha, aos 89 minutos, o Santa Clara venceu este sábado em casa do Famalicão 1-0, em jogo da 24.ª jornada da 2.ª Liga.Depois de contrariedades para as duas equipas - Carlos Pinto teve de recorrer a Berny Burke para substituir Hugo Santos, que mostrou não estar em condições durante o aquecimento, enquanto Nandinho viu Kisley lesionar-se aos sete minutos de jogo, substituindo-o por Correia -, na primeira parte foram escassas as situações de perigo, bem como a emotividade.

Autor: Lusa