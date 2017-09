Continuar a ler

Os famalicenses, ainda que tivessem tido mais oportunidades de golo, praticamente não mostraram estratégia ao longo da primeira parte. Antes do intervalo nota para os remates de Luther Singh (14 minutos) e Thales Oleques (26) para o Braga e de Rui Costa (23 e 32), bem como Feliz (38) e Poulson (42) para o Famalicão.



Na segunda parte, o clube da casa continuou a procurar o empate, mas até foi o Braga quem esteve mais perto de ampliar com um remate de Singh, aos 63', que acabou por não ter a direção ambicionada pelos forasteiros.



E eis o momento mais conturbado do jogo: dois penáltis seguidos por faltas de Ogana e Lucas sobre Feliz e Thuíque. Mas se da primeira vez, Mendes não conseguiu ultrapassar o guardião Tiago Sá (73'), já da segunda vez Rui Costa não falhou e fez o empate aos 78'.



Jogo no Estádio Municipal de Famalicão



Marcadores:

0-1, Arghus, 06 minutos.

1-1, Rui Costa, 78 (penálti).



- Famalicão: Leonardo, Daniel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel (Michael Thuíque, 65), Fred, Hocko (Vítor Lima, 46), Mendes, Feliz, Poulson (Anderson, 60) e Rui Costa.



Suplentes: Gabriel, José Pedro, Denner, Michael Thuíque, Fred, Mendes e Anderson.



Treinador: Dito.



- Sporting de Braga B: Tiago Sá, D'Alberto, Lucas, Arghus, Thales Oleques, Crespo (Edelino Lé, 12), Didi, Simão, Trincão (Midana, 65), André Ribeiro (Ogana, 69) e Luther Singh.



Suplentes: Ricardo Velho, Inácio, Ogana, Edelino Lé, Villagrán, Leandro e Midana.



Treinador: João Aroso.



Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel (38), Lucas (38), João Faria (49), Poulson (55), Tiago Sá (77).



Famalicão e Sporting de Braga B empataram (1-1) em jogo a contar para a 8.ª jornada da 2.ª Liga, no qual os famalicenses falharam uma grande penalidade.Os visitantes inauguraram o marcador com um golo de Arghus aos seis minutos e a forma madrugadora e surpreendente com que os bracarenses se colocaram em vantagem destabilizou a equipa de Famalicão.

Autor: Lusa