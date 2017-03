Continuar a ler

O empate final acabaria por ser assinado por Mércio, que estourou direto à baliza, numa recarga a um pontapé de grande penalidade, que Jorge Miguel atirou ao poste (90+6).Num jogo em que Fábio Veríssimo mostrou 12 cartões amarelos e um vermelho, a fase mais tensa foi mesmo a final, já a equipa visitante estava reduzida a dez jogadores por expulsão de Mike. E, após o apito final, que se ouviu segundos depois do 2-2, foi notória a tensão a caminho do túnel com troca de encontrões e palavras.O Famalicão mostrou mais garra desde início, e Carlão podia ter marcado por duas vezes (10 e 17 minutos) mas foi traído por um disparate do central Vilaça, que facilitou no atraso para Victor Braga sem ver que Harramiz, avançado são-tomense muito rápido, perseguia a bola, culminando num remate rasteiro mas certeiro (19).A equipa minhota encostou o Sporting da Covilhã à sua zona defensiva e, antes do intervalo, uma oportunidade para cada lado: aos 37, Chaby rematou forte para defesa apertada do guardião local e, dois minutos depois, aos 39, Mendes rematou após cruzamento de Daniel mas Igor Rodrigues também estava atento.A turma famalicense entrou com muita ambição no segundo tempo e a arriscar tudo, aliás Nandinho apostou na entrada de um segundo ponta de lança e Tozé Marreco e Carlão passaram a dividir a dianteira de jogo, sufocando a defensiva do Sporting da Covilhã, que às tantas também passou a jogar com três centrais graças à entrada de Zarabi.Aos 68, Tozé Marreco, após um livre muito bem executado que era quase meio golo de Gevaro, não errou a pontaria, mas a festa caseira durou pouco porque alguns segundos depois, Erivelto colocou de novo a turma de Filipe Gouveia na frente ao completar um passe de Diarra (69 minutos).O poste também negou o golo ao Famalicão, primeiro quando Mendes rematou cruzado (73 minutos) e depois quando Carlão cabeceou (90), mas cinco minutos depois de esgotado o tempo regulamentar Mendes sofreu falta de Zarabi na área.Na marcação da grande penalidade, foi outra vez o poste a negar o golo, mas Mércio agigantou-se, apareceu enquadrado com a baliza e fuzilou-a na recarga conseguindo o 2-2.Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.0-1.0-1, Harramiz, 19 minutos.1-1, Tozé Marreco, 68.1-2, Erivelto, 69.2-2, Mércio, 90+6.Victor Braga, Daniel, Vilaça, Quichini, Jorge Miguel, Vítor Lima, Perre (Mércio, 75), Diogo Cunha (Tozé Marreco, 56), Feliz (Gevaro, 56), Carlão e Mendes.(Suplentes: Efremov, Joel, Ângelo, Mércio, Gevaro, Chico e Tozé Marreco).Nandinho.Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares, Diarra, Gilberto, Harramiz, Chaby (Zarabi, 66), Medarious (Marcilio, 86) e Erivelto (Ponde, 76).(Suplentes: Hugo Marques, Pintassilgo, Ponde, Prince, Zarabi, Sambinha e Marcilio).Filipe Gouveia.Fábio Veríssimo (AF Leiria).