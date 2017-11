O Famalicão goleou este sábado a equipa B do Sporting por 6-0, numa partida em que os leões estiveram mal, mas não se podem justificar apenas com o facto de terem ficado a jogar com menos um elemento logo aos cinco minutos, devido ao cartão vermelho a Ary Papel, alegadamente por palavras dirigidas ao árbitro auxiliar.É certo que os famalicenses se colocaram em vantagem no marcador dois minutos depois da expulsão do angolano, por intermédio de João Faria (7'), mas a perda de organização e desnorte leonino assumiram enormes proporções que o conjunto oroientado por Dito tratou de castigar uma e outra vez a partir dos 30 minutos, por Feliz Vaz (30'), João Mendes (32') e Vítor Lima (42').E a entrada em campo na segunda parte não poderia ter sido pior para o Sporting B, pois Willian Dias ampliou a vantagem do Famalião logo aos 47', castigando novo erro leonino. João Mendes faria o bis aos 71', fechando o marcador.