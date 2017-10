Continuar a ler

O Estoril "tem um grupo recheado de bons valores individuais, alguns de qualidade acima da média, mas ao Farense caberá uma palavra importante nesta eliminatória: sabemos o que podemos fazer e conhecemos as nossas capacidades", assinala o treinador da turma da capital algarvia.



Rui Duarte deixa uma garantia: "Não teremos medo! Tudo se decide num jogo e sabemos que se dermos o nosso melhor, com o apoio de uns adeptos que são fantásticos, estarão criadas boas condições para vivermos uma tarde de alegria."



O Farense voltou à liderança da Série E do CPP na última jornada e isso "também ajuda a que estejamos bem do ponto de vista anímico", adianta Rui Duarte, acrescentando: "Este grupo é forte, tem muito caráter, e espero que em campo demonstre esse caráter e também a coragem, a entrega e o compromisso habituais."

O Farense, líder da Série E do Portugal Prio, recebe este domingo o Estoril, da Liga NOS, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, e o treinador do conjunto algarvio, Rui Duarte, acredita num triunfo."A Taça é fértil em surpresas e frequentemente equipas dos escalões mais baixos conseguem superar formações do campeonato principal", sustenta Rui Duarte.

Autor: Armando Alves