O ritmo foi diminuindo com o decorrer da primeira parte e só de bola parada voltou a haver perigo. Aos 35 minutos, num canto de Nélson Pedroso, Guedes cabeceou sozinho na pequena área, mas desviado e, já perto do intervalo, num livre cobrado para área, Hackman cabeceia à figura de João Costa.Na segunda parte, os azuis e brancos estiveram melhor, embora tenha sido o Aves que esteve perto de fazer o golo, aos 58 minutos, com Jorge Fernandes, em cima da linha, a impedir Guedes de inaugurar o marcador. Doze minutos mais tarde, o FC Porto beneficiou de uma penalidade a castigar falta de Romaric sobre Galeno. Fede Varela, chamado para a marcação, atirou rasteiro e colocado, mas Quim, com um mergulho para o lado direito, defendeu com a ponta dos dedos. Aos 76 minutos, Ismael descobriu Varela no centro da área, que, de costas para a baliza, rodou com um toque de classe tirando um defesa da jogada e, frente a Quim, atirou para uma grande defesa do guarda-redes contrário.O Desportivo das Aves só voltou a criar perigo aos 80 minutos, num cabeceamento de Pedró ao poste, respondido prontamente pelos 'bês', dois minutos mais tarde, com Ismael, de cabeça, a não conseguir dar melhor direção ao cruzamento de Sérgio Ribeiro.: João Costa, Fernando Fonseca, Chidozie, Jorge Fernandes, Luís Mata, Govea, Fede Varela (Bruno Costa, 88), Francisco Ramos, Graça (Ismael, 62), Areias e Galeno (Sérgio Ribeiro, 79).: Gudiño, Rui Pires, Ismael, Bruno Costa, Sérgio Ribeiro, Verdasca e João Cardoso).: António Folha.: Quim, Hackman, Romaric, João Pedro, Nélson Pedroso, Ericson, Pedró, Bruno Alves (Luís Alberto), Zé Tiago (Mendy, 76), Balogun e Guedes (Luis Barry, 69).: Marco Pinto, Tiago Valente, Luís Alberto, Renato Reis, Luís Barry, João Amorim e Mendy).: Ivo Vieira.: Vítor Ferreira (AF Braga).: cartão amarelo para Nélson Pedroso (46) e Romaric (64).: 1.049 espetadores.