A segunda parte começou com o Cova da Piedade a criar muitos problemas à defesa portistas e a beneficiar de quatro situações de golo, por Paulo Tavares (49), Dieguinho (49 e 51) e Shiu (53).O FC Porto B passou um mau bocado nesses dez minutos iniciais do segundo tempo e o Cova da Piedade teve aí a sua grande oportunidade de regressara casa com outro resultado, mas a verdade é que não a aproveitou e isso saiu-lhe caro.Diogo Dalot entrou para o lugar do desinspirado nigeriano Musa Yahaya aos 84 minutos e um minuto depois arrancou um grande cruzamento do qual nasceu o 1-0, por Yony Djim.O FC Porto como que acordou com Dalot e a sua energia, a organização defensiva do Cova da Piedade desfez-se e foi sem surpresa que os locais chegaram 2-0, aos 90+1 minutos.O segundo golo começou a ser construído por Dalot e envolveu ainda Fede Varela, Galeno e o lateral esquerdo Luís Mata, que finalizou a jogada com um remate fora do alcance do guarda-redes Pedro Alves.Com este resultado, os dragõe subiram ao segundo lugar, com 16 pontos, menos dois do que o líder, Santa Clara. O Cova da Piedade ocupa o 13.º posto, com nove pontos.0-0.1-0, Tony Djim, 85 minutos2-0, Luís Mata, 90+1Diogo Costa, Musa Yahaya (Digo Dalot, 84), Jorge, Diogo Leite, Rui Moreira, Rui Pires (Bruno Costa, 71), Fede Varela, Luizão, Galeno, Luís Mata e André Pereira (Tony Djim, 76).(Suplentes: M. Mbaye, Diogo Dalot, Bidi, Tony Djim, Ruben Macedo, Bruno Costa e Anderson).Treinador: António Folha.Pedro Alves, Adilson (Rafael Floro, 70), Willyan, Lima Pereira, Evaldo, Soares, Hugo Firmino, Shimabuku, Yuhao Liu (Onyilo, 59), Paulo Tavares (Rui Sampaio, 74) e Dieguinho.(Suplentes: João Kuspiosz, Sori Mane, Onyilo, Roberto, Rui Sampaio, Ballack e Rafael Floro).Treinador: João Barbosa.Cláudio Pereira (AF Aveiro).Cartão amarelo para Rui Pires (32), Lima Pereira (45), Luizão (84), Rui Sampaio (87) e Dieguinho (90+1).250 espetadores.