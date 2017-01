Continuar a ler

Com uma impressionante falange de apoio, o Leixões deslocou-se ao terreno dos 'bês' portistas para somar a sua terceira vitória consecutiva, que atirou os dragões para zona de despromoção e aumentou o calvário de António Folha, que não vence há três jornadas.Os azuis e brancos até começaram bem e, aos seis minutos, viram um golo ser anulado devido a fora de jogo de Ismael, mas, a partir dos 20 minutos, o Leixões começou a tomar conta da partida e chegou mesmo ao golo.Aos 28 minutos, o médio Salvador recuperou a bola no meio campo adversário, furou a defesa, entrando na grande área, e rematou rasteiro e colocado, fora do alcance de Gudiño.Dez minutos volvidos, o FC Porto B respondeu, com Kayembe a aproveitar uma desatenção da defesa e isolado Areias, que devolveu ao belga para uma defesa apertada de Assis e, na recarga, Varela de baliza aberta atirou para fora.Na segunda parte os portistas entraram decididos a mudar o rumo dos acontecimentos e, aos 60 minutos, Ismael repôs a igualdade no marcador, na conversão de um livre à entrada da área, tendo sido ajudado pelo desvio da barreira, que traiu o guarda-redes Assis.Cinco minutos mais tarde, também de livre direto, Fati colocou à prova a agilidade de Gudiño e permitiu a melhor defesa da tarde ao colombiano.O golo final surgiu aos 83 minutos, numa jogada rápida de Porcellis que isolou Chiquinho, que no frente a frente com o guardião portista, não vacilou e atirou para o fundo das redes.0-1.0-1, Salvador, 28 minutos.1-1, Ismael, 60'.1-2, Chiquinho, 83'.Gudiño, Dalot, Verdasca, Jorge Fernandes, Inácio (Graça, 81'), Govea, Fede Varela, Graça, Kayembe (Rúben Macedo, 74'), Areias e Ismael (Galeno, 68').(Suplentes: João Costa, Graça, Rui Moreira, Sérgio Ribeiro, Rui Pires, Ruben Macedo e Galeno.)Treinador: António Folha.Assis, Jorge Silva, Wellington, André Teixeira, Lucas, Salvador, Chiquinho, Bruno Lamas (Bruno China, 74'), Ludovic (Shiao Wei, 81'), Fati (Fatai, 68') e Porcellis.(Suplentes: Nuno Pereira, Rui Cardoso, Bruno China, Abalo, Tino, Fatai e Shiao Wei.)Treinador: Daniel Kennedy.António Nobre (AF Leiria).cartão amarelo para Inácio (13'), Wellington (35'), Jorge Silva (59') e Salvador (71').949 espetadores.