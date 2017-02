Continuar a ler

O mesmo Galeno desperdiçou a melhor oportunidade do jogo, aos 25 minutos, ao não dar o melhor seguimento a um cruzamento de Kayembe, tendo o Santa Clara chegado ao golo, cinco minutos mais tarde, mas Joel Silva viu o tento ser anulado, devido à posição irregular do companheiro João Reis.Ao intervalo gerou-se alguma confusão no acesso aos balneários, devido a uma troca de palavras acesa entre os dois treinadores, que acabou por resultar na expulsão do treinador do Santa Clara, Carlos Pinto, e do treinador-adjunto do FC Porto B, Fábio Moura.No segundo tempo os dragões entraram mais esclarecidos e à procura do golo, mas foram os insulares os primeiros a criar perigo, num cruzamento remate de João Reis que não sofreu qualquer desvio.Aos 70 minutos, Clemente aproveitou um ressalto e atirou muito perto do poste de Gudiño, tendo o FC Porto B respondido cinco minutos mais tarde, por intermédio de Fede Varela que atirou ao lado, depois de uma excelente jogada individual de Kayembe.Já perto do final do encontro, o recém-contratado André Pereira, servido por Varela, apareceu isolado na cara de Pedro Soares, mas atirou ao lado e, nos descontos, Ismael rematou forte para uma defesa apertada.Jogo realizado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de GaiaÁrbitro: Iancu Vasilica (Vila Real)Gudiño, Fernando Fonseca, Chidozie, Jorge Fernandes, Inácio, Omar Govea, Fede Varela, Francisco Ramos (Graça, 69'), Kayembe, Rui Pedro (André Pereira, 80') e Galeno (Ismael, 60')Suplentes não utilizados: Mbaye, Rui Moreira, Rui Pires e Ruben MacedoTreinador: António FolhaPedro Soares, Rui Silva, Accioly, Vítor Alves, Igor, Osama Rachid (Ruben Saldanha, 80'), Diogo Santos, Beny Burke (Hugo Santos, 77'), João Reis, Joel Silva (Clemente, 60') e PinedaSuplentes não utilizados: Rodolfo, João Dias, Telmo Castanheira e GuilhermeTreinador: Carlos PintoAção disciplinar: cartão amarelo para Francisco Ramos (26'), Diogo Santos (40'), Osama (72')Assistência: 559 espectadores