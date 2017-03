Continuar a ler

O FC Porto B entrou em campo a criar perigo por intermédio de Fede Varela, que, logo aos cinco minutos, tirou um adversário da frente, mas rematou por cima da trave.O Vizela, que revelou muita dificuldade em manter a posse de bola, preferindo capitalizar o erro do adversário, criou perigo aos 11 minutos, numa perda de bola de Jorge Fernandes, mas Gudiño acabou por fazer bem a mancha a Filipe Augusto.Ainda assim, os vizelenses dispuseram de uma ocasião soberana aos 23 minutos, quando Verdasca atrasou mal para Gudiño, tendo Fortes ultrapassado o guardião, que se viu obrigado a cometer falta dentro da área para impedir o golo. Na marcação do penálti, Elízio atirou para fora.Daí para a frente os dragões tomaram conta da partida, mas revelaram desacerto na hora de finalizar, com remates sem grande perigo para Pedro Albergaria.Na segunda parte, a filosofia das equipas manteve-se, mas foram escassas as ocasiões de perigo, tendo a primeira ocasião surgido aos 66 minutos, com um cabeceamento de Kukula ao lado, e depois com Fede Varela a rematar à meia-volta, à figura de Pedro Albergaria.Até ao final da partida, registo para um remate de ressaca de Tiago Martins, que saiu ao lado, e, já nos últimos instantes da partida, um remate de Fede Varela dentro da área, que passou perto da baliza.: Gudiño, Musa, Jorge Fernandes, Verdasca, Inácio, Rui Moreira, Francisco Ramos, Fede Varela, Kayembe (Rúben Macedo, 69), André Pereira (Ismael, 80) e Graça (Galeno, 57).(Suplentes: Mbaye, Fernando Fonseca, Ismael, Bruno Costa, Areias, Galeno e Rúben Macedo).Treinador: António Folha.: Pedro Albergaria, Dani Coelho, João Cunha, João Sousa, Elízio, Luís Ferraz, Tiago Martins, Helinho (Tiago Ronaldo, 73), Filipe Augusto (Panin, 69), Fortes e Kukula (Magique, 88).(Suplentes: Paulo Ribeiro, Prince, Magique, Miguel Oliveira, Tiago Ronaldo, Dani e Panin).Treinador: Carlos Cunha.: Bruno Vieira (AF Beja).Ação disciplinar: cartão amarelo para Gudiño (23), Kukula (44), Helinho (45), Musa (53), Inácio (81), João Sousa (85) e Tiago Ronaldo (90).: 468 espectadores.