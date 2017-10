O FC Porto venceu o Taboeira por 4-0, na 8.ª jornada da série B do campeonato nacional de juniores. Com este resultado, a formação de Mário Silva segue invicta no 1.º lugar, com 24 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Boavista. O FC Porto permanece também sem qualquer golo consentido e já com 33 marcados.Fábio Silva bisou para os dragões, enquanto Tiago Ribeiro e Gonçalo Borges dilataram o resultado.