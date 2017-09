Continuar a ler

Com este triunfo, o FC Porto isola-se na liderança da Zona Norte do Nacional de Juniores, com 16 pontos somandos em seis jogos, mais três do que o Moreirense, 2.º classificado.



O FC Porto venceu este domingo na deslocação ao terreno do Moreirense, por 4-0, em jogo da 6.ª jornada da Zona Norte do Campeonato Nacional de Juniores, isolando-se na liderança.A jovem formação portista abriu o marcador aos 11 minutos, com golo de Baró, e foi com este resultado que se chegou ao intervalo. Já na 2.ª parte, Estrela, de penálti, aos 56' dilatou a vantagem. O 3-0 teve a assinatura de Jorge, que marcou aos 72', e Vasco fixou o resultado final aos 80'.