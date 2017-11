Continuar a ler

Com dois golos obtidos quase de rajada e após lances de boa qualidade, o FC Porto deu a sensação de ter o encontro controlado e de que podia construir um resultado dilatado, tal a superioridade evidenciada.Isso, porém, não aconteceu. A equipa de António Folha desacelerou, e os visitantes cresceram, tendo beneficiado de duas ocasiões de golo, aos 25' e aos 34', por Marcelo Lopes e Dmytro Litvyn, respetivamente.Pelo meio, André Pereira podia ter bisado (34'), mas o resultado manteve-se até ao intervalo, após o que Galeno teve a possibilidade de fazer o 3-0, num penálti desnecessário cometido por Basso. O dianteiro portista bateu a falta, e Tom defendeu o remate e a recarga de André Pereira (47').O Real 'voltou' ao jogo através de um penálti convertido por Vinicius, a sua melhor unidade em campo e melhor marcador do campeonato, agora com dez golos.O jogo dividiu-se daí para a frente, mas com alguma superioridade do Real, que arriscou cada vez mais a nível ofensivo e causou alguns embaraços à defesa contrária.Numa altura em que os visitantes corriam atrás do empate, porém, o FC Porto deu o golpe de misericórdia aos 74 minutos graças a um lance de futebol direto, em que Galeno ultrapassou o guardião Tom, rematou para a baliza deserta e fez o resultado final.O Real pagou caro a sua ambição e falta de eficácia frente à baliza portista, mas o FC Porto B mostrou maior qualidade individual e coletiva e aproveitou melhor as situações de golo de que dispôs.1-0, Musa Yahaya, 6 minutos2-0, André Pereira, 132-1, Vinicius, 54 (penálti)3-1, Galeno, 74M'Baye, Jorge, Diogo Leite, Rui Moreira, Rui Pires, Musa Yahaya, Fede Varela (Bruno Costa, 71), Luizão (Bidi, 78), Luís Mata, Galeno e André Pereira (Ruben Macedo, 86).Suplentes: Ricardo Silva, Bidi, Oleg, Tony Djim, Ruben Macedo, Bruno Costa e Anderson.Treinador: António Folha.Tom, Paulinho, Basso, Dmytro Lytvyn, Diogo Coelho, Fokobo, Marcelo Lopes (Abdoulaye, 61), Brash (Kikas, 78), Cazonatti (Tiago Morgado, 72), Abou Toure e Vinicius.Suplentes: Gonçalo, Vasco Coelho, Zé Pedro, Tiago Morgado, Kikas, Adílio e Abdoulaye.Treinador: Filipe Martins.Rui Costa (Porto).Cartão amarelo para Basso (47), Paulinho (58), Brash (61), Fakobo (63), Dmytro Lytvyn (77) e Diogo Leite (78).209 espectadores.