Continuar a ler









O FC Porto venceu este sábado em casa o Cesarense, por 1-0, em jogo da 7.ª jornada da Zona Norte do Campeonato Nacional de Juniores, com um golo de penálti já nos descontos.A jovem formação dos dragões mantém a liderança da classificação, com 19 pontos somados. O golo da vitória portista chegou apenas aos 90'+3, com Paulo Estrela a converter a penalidade cometida sobre Jorge Teixeira.