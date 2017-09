O FC Porto venceu este domingo no terreno do Sp. Espinho, por 3-0, em jogo da 5.ª jornada da Serie B do Campeonato Nacional de Iniciados.A jovem formação portista, que lidera a Serie B com 15 pontos somados, colocou-se em vantagem logo aos 2 minutos de jogo, com golo de Rafael Dias. O 2-0 chegou aos 35' por Lucas Cândido e Ruben Ferreira, aos 65', de penálti, fixou o resultado final.