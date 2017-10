O triunfo de Portugal diante da Suíça não significou apenas a qualificação direta para o Mundial'2018. Mais do que isso, esse encontro proporcionou uma experiência inesquecível para 22 crianças entre os 6 e os 10 anos, que entraram em campo com os jogadores tanto da Seleção Nacional como da formação helvética.Reforçando a política de responsabilidade social, a Federação Portuguesas de Futebol 'convocou' crianças da instituição Aldeias SOS de Bicesse, bem como crianças da Plataforma de Apoio aos Refugiados e Conselho Português para os Refugiados, ou seja, refugiados sírios no nosso país.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto