"Concluí que, em duas ocasiões distintas, MS [Mark Sampson] efetuou tentativas irrefletidas de fazer humor, as quais, à luz da lei, foram discriminatórias com base na raça", indicou a advogada Katharine Newton, em relatório tornado público momentos antes de uma audiência sobre o caso.O presidente da FA, Martin Glenn, pediu desculpa às duas jogadoras, ainda que Aluko tenha acusado o responsável máximo federativo de ter "roçado a chantagem", quando ameaçou reter pagamentos, a menos que a internacional inglesa declarasse publicamente que a federação não é uma organização racista.Mark Sampson foi selecionador de Inglaterra no Campeonato da Europa de 2017, tendo sido responsável pela eliminação da seleção portuguesa na primeira fase do torneio, ao vencer por 2-1, na terceira e última jornada do Grupo D.