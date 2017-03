Continuar a ler

Assim, o Feirense apela à entrega de tampas de plástico, caricas e rolhas de cortiça que serão transformados em apoios monetários no sentido de minimizar os elevados custos com os tratamentos a que Gonçalo se tem sujeitado desde os três anos de idade. Para além disso, quem quiser pode contribuir monetariamente através da conta PT50 0010 0000 5038 4450 0012 9, do banco BPI.Gonçalo vai ainda participar no treino do Feirense desta quarta-feira, a partir das 11H30, uma oportunidade para o jovem adepto poder conviver de perto com os atletas e restante staff do clube.