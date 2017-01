Fernando Ferreira salientou que o Tondela esteve bem nos primeiros 45 minutos ante o Benfica, considerando que o resultado final de 4-0 é exagerado, tendo em conta o que se passou no jogo."A primeira parte foi muito bem conseguida. A estratégia estava muito bem montada. Fizemos um golo na primeira parte que foi anulado. Era essa a ideia, criar problemas no contra-ataque. Pelo que fizemos, acho o resultado exagerado", começou por dizer o médio à BTV.O jogador dos beirões salientou depois que a equipa ainda se está a adaptar ao estilo de jogo de Pepa: "O grupo está confiante e a assimilar novos processos. Mas é óbvio que é melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas".

Autor: Luís Miroto Simões