FC Porto e Tondela defrontam-se esta sexta-feira, às 20H30, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que vai ser arbitrada por Luís Ferreira, da AF Braga.O FC Porto ocupa a segunda posição do campeonato com 50 pontos, menos um do que o líder Benfica, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 14.Cláudio Ramos e Ricardo Janota.Kaká, Jaílson, Pica, Osorio, Rafael Amorim, Ruca e Lystcov.Dylan Flores, Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno e Fernando Ferreira.Batista, Miguel Cardoso, Jhon Murillo e Heliardo, Murilo e Amido Baldé.