Fernando Gomes assumiu esta quinta-feira que as carreiras duais são uma "preocupação permanente da FPF". Num debate organizado hoje pelo Sindicato dos Jogadores sobre o tema , o presidente da Federação sublinhou a necessidade de um "futebol mais evoluído"."As carreiras duais são preocupação permanente da FPF. Poderemos formar melhores homens e ter um futebol mais evoluído e que não se esgota dentro das quatro linhas. Teremos uma sociedade mais progressista que aproveitará melhor os seus recursos. Joaquim [Evangelista] tem sido um dos embaixadores da defesa do futebol português e da Seleção Nacional", afirmou o dirigente que aproveitou a ocasião para entregar uma camisola da equipa das quinas ao presidente do Sindicato dos Jogadores.E prosseguiu: "A presença na FPF neste debate era indispensável e irrecusável. É uma excelente ocasião para homenagear Joaquim Evangelista e o seu contributo inestimável para o futebol português. O presidente do Sindicato foi nomeado para a direção da FIFPro, uma nomeação mais do que justa. Está a deixar uma marca indelével no sindicato e na Federação. Tem defendido os jogadores em todas as áreas das suas vidas. Na vida desportiva, lutando por condições justas. Na vida profissional, apostando nas áreas académicas e na responsabilidade social. A sua capacidade congregadora fala por si só".

Autor: Pedro Gonçalo Pinto