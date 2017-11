O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, mostrou-se muito satisfeito com a iniciativa solidária que decorreu à margem do encontro com a Arábia Saudita, no qual Portugal venceu por 3-0, em Viseu. Para o dirigente, o mais importante foi o sucesso na recolha de apoios para auxiliar as vítimas dos incêndios ocorridos no passado verão."Depois de um dia fantástico, embora por uma causa terrível, aquilo que se passou em termos de solidariedade foi incrível, o espírito fantástico de união com a Seleção, a forma como conseguimos agregar os portugueses neste momento de necessidade, todos acorrermos um pouco para minimizar o impacto negativo dos incêndios, não posso deixar de estar orgulhoso com tudo isto. Vamos conseguir construir a primeira habitação", frisou o líder da FPF em declarações à TVI.A iniciativa permitiu amealhar cerca de 360 mil euros durante o jogo, um valor considerável mas que Fernando Gomes desejava, ainda assim, que fosse muito mais elevado. "O que queríamos que acontecesse é que esse valor fosse duplicado, triplicado, quadriplicado para que pudéssemos ajudar o máximo número de pessoas", concluiu.