Mais jogos noutras regiões afetadas?



"Estas datas de novembro, nós temos duas datas disponíveis com dois jogos. Como toda a gente sabe, inicialmente estavam marcados para o Algarve e Leiria. Tivemos uma ajuda particular dos presidentes da camara de Loulé e Faro, que agradeço a compreensão e a boa vontade nesta nossa mudança para Viseu. Vão haver mais jogos, naturalmente, há mais datas e nós vamos continuar a fazer, como já fizemos na Madeira também relativamente ao incêndios, fizemos nestas datas, no futuro estamos sempre disponíveis para fazer acções solidárias pelo povo português.

Fernando Gomes mostrou-se satisfeito pela forma como o povo português aderiu à campanha de solidariedade levada a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realizada à margem da disputa dos dois encontros de preparação realizados neste mês de novembro, frente à Arábia Saudita e Estados Unidos "Conseguimos um número bastante importante, naquilo que era o o objectivo de obter meios para minimizar o impacto negativo que os terríveis incêndios tiveram em várias zonas do país. Do ponto de vista desportivo as datas que tínhamos para realizar estes dois jogos na nossa preparação para o campeonato do Mundo é um balanço extremamente positivo e só temos de estar orgulhosos. Agradecer a todas as pessoas que contribuíram quer com a sua presença nos estádios, quer através da participação dos programas das três televisões generalistas que nos acompanharam. Manifestar o meu profundo agradecimento por aquilo que fizeram nesta nossa iniciativa. Dizer que a seleção, a federação, estará sempre ao lado do povo em todas as acções que como esta nós tivemos de ajudar aqueles que mais necessitam, neste caso concreto a recuperar as suas casas que foram devastadas pelos fogos"

Autor: André Ferreira