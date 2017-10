Continuar a ler

Os três partidos fizeram o pedido para ouvir o presidente da federação em 22 de setembro, no dia em que Fernando Gomes assinou um artigo em que alertava para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado.



Num artigo publicado nos três jornais desportivos, Fernando Gomes advertiu que "há muito para fazer no futebol português", começando por ter "uma Liga forte", responsabilizando os clubes para este desígnio.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, vai ser ouvido no parlamento sobre os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" na modalidade A audição de Fernando Gomes foi aprovada esta terça-feira, por unanimidade, na comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, através de requerimentos idênticos do PS, PSD e BE, não estando ainda marcada a data, disseram à Lusa fontes da comissão.

