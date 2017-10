Fernando Madureira é líder no Campeonato de Portugal... em cartões amarelos. O conhecido capitão do Canelas 2010 e também líder da claque portista Super Dragões soma já cinco admoestações e, por isso, falhou o encontro da última jornada, diante do Gondomar. Foi um dos primeiros futebolistas suspensos na prova por completar uma série de cinco amarelos.

Nesta altura, o registo do Macaco é igualado por outros quatro jogadores, como se pode ver no mapa de contabilização de cartões divulgado esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No entanto, Fernando Madureira precisou de apenas cinco partidas para chegar aos cinco amarelos, ao passo que os restantes jogadores já participaram em seis e sete jornadas. Curiosamente, não viu nenhum nos dois jogos da Taça de Portugal que disputou.

O avançado de 42 anos é habitual titular do Canelas, clube pelo qual ainda não marcou esta época, e apenas esteve ausente em duas partidas do Campeonato de Portugal nesta época. A última, a tal em que estava suspenso, e outra a 17 de setembro, com a Sanjoanense, marcada para as 17h00... uma hora antes do início do Rio Ave-FC Porto.

Autor: Sérgio Krithinas