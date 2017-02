Continuar a ler

E nem as participações à FIFA e à UEFA retiram confiança ao Canelas 2010. "Já pedimos parecer jurídico e todos dizem que podem recorrer à FIFA, UEFA, Marte ou Plutão… contra factos não há argumentos. Não há nada palpável. Os relatórios dos árbitros, da polícia, dos observadores, não há nada em que possam agarrar, não há provas. Não há nada, só má vontade deles e nós estamos confiantes. Confiamos plenamente na justiça desportiva e a justiça desportiva está do nosso lado", diz Fernando Madureira.



Apenas duas equipas (Candal e Padroense) não boicotaram os jogos do Canelas 2010, equipa onde jogam vários elementos dos Super Dragões, entre os quais Fernando Madureira, líder da claque portista e capitão da formação da Série 1 do Campeonato de Elite da Associação de Futebol de Porto. Com 61 pontos, resultado de 20 vitórias por falta de comparência do adversário, um empate e uma derrota, o Canelas 2010 está já apurado para a fase seguinte da competição, em posição de discutir a subida de divisão. Fernando Madureira diz que equipa "está tranquila e bem ciente do objetivo, subir ao Portugal Prio", e apesar de considerar que esta é uma situação difícil assegura: "Conseguimos transformar tristeza e revolta em energia e em doping para treinar três vezes por semana, mesmo não fazendo o que mais gostamos, que é jogar", afirmou em entrevista ao "Minuto 90 TV".Fernando Madureira garante que a equipa vai manter a mesma posição que teve até aqui, mesmo que as equipas adversárias continuem a dar vitória ao Canelas 2010 por falta de comparência. "Nós estamos prontos, se quiserem jogar muito bem, se não quiserem muito bem na mesma. O nosso objetivo é subir de divisão seja com eles a jogar ou não. O objetivo mantém-se intato, agora a bola está do lado deles. Nós estamos firmes, convictos e compactos para conseguir o nosso objetivo", afirma.

Autor: Marta Correia Azevedo