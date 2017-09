Continuar a ler

"Desde que cheguei a Portugal é a primeira vez que jogo como avançado. Nos dois primeiros anos, no Oriental e Penafiel, jogava como médio-ofensivo ou extremo-esquerdo. Agora jogo mais à frente e o técnico Carlos Pinto dá-me muita liberdade em campo", afirmou.



O brasileiro apresenta como objetivo pessoal "manter a média de dez golos", mas assume que ficaria satisfeito se "terminar a época apenas com três, ajudando o Santa Clara a subir". A equipa açoriana lidera a 2ª Liga e o avançado assume que o plantel "está muito unido, como uma grande família e supermotivado". "Com o Varzim vamos procurar conquistar mais uma vitória, mas sabemos que será difícil", frisou. "Desde que cheguei a Portugal é a primeira vez que jogo como avançado. Nos dois primeiros anos, no Oriental e Penafiel, jogava como médio-ofensivo ou extremo-esquerdo. Agora jogo mais à frente e o técnico Carlos Pinto dá-me muita liberdade em campo", afirmou.O brasileiro apresenta como objetivo pessoal "manter a média de dez golos", mas assume que ficaria satisfeito se "terminar a época apenas com três, ajudando o Santa Clara a subir". A equipa açoriana lidera a 2ª Liga e o avançado assume que o plantel "está muito unido, como uma grande família e supermotivado". "Com o Varzim vamos procurar conquistar mais uma vitória, mas sabemos que será difícil", frisou.

Fernando Andrade, avançado do Santa Clara, é o único jogador esta temporada que já marcou em todas as competições em que participou. O brasileiro, de 24 anos, a viver a terceira temporada em Portugal, marcou para a 2ª Liga, Taça CTT e Taça de Portugal, sendo um dos responsáveis pelo bom início de época."A equipa trabalhou muito bem durante estes dois meses e o resultado têm sido as vitórias que obtivemos. Apesar de estarmos a ganhar, o treinador pede para nunca facilitarmos e continuarmos focados no trabalho diário", assinala Fernando, que faz dupla na frente de ataque com Thiago Santana, atribuindo o sucesso desportivo a uma maior liberdade dentro de campo.

Autor: Luís Silva